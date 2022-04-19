Журова: заявление Трусовой очень серьёзное, но почему бы и не попробовать

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о желании фигуристки Александры Трусовой выучить прыжок в пять оборотов.

«Надо оценивать экспертам, насколько это физически возможно для человека исполнить, особенно для девушки. Это, конечно, такое заявление очень серьёзное. Но почему бы не попробовать?» — цитирует Журову «ВсёПроСпорт».

По её словам, если Трусова будет выполнять такой сложный прыжок, то зрители ей будут очень благодарны, но на соревнованиях введут на него ограничения.

«Саша и так сделала рекорд в пять четверных в одной программе, поэтому пятерной будет совсем уже даже не то чтобы космос, а полететь к солнцу», — добавила Журова.

Напомним, что в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине Трусова исполнила пять рекордных четверных прыжков и завоевала серебро, уступив в борьбе за золото своей подруге по команде Анне Щербаковой.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская оценила шансы Трусовой выполнить прыжок в пять оборотов.