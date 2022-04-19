Спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии против отстранения россиян

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Спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян прокомментировал отстранение российских фигуристов от участия в международных соревнованиях.
Спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии против отстранения россиян
  • РИА Новости

«Абсолютно не понимаю сложившуюся ситуацию. Я считаю, что спорт должен быть вне политики, и очень надеюсь, что в скором времени все люди, которые принимали решения, поймут, что так нельзя», — цитирует Варданяна Metaratings.

Он подчеркнул, что все спортсмены должны иметь право выступать на соревнованиях, независимо от того, что происходит вокруг.

«Я больше чем уверен, что правда на стороне Федерации фигурного катания России. Это моё личное мнение, я говорю не от имени федерации Венгрии. Думаю, что абсолютно положительно должен решиться этот вопрос, я надеюсь на справедливое решение», — заключил Варданян.

Варданян в 1980-х годах входил в состав сборной СССР по фигурному катанию. 

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине. В связи с этим недавний чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье прошёл без россиян.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал слова американского специалиста Рафаэля Арутюняна, выступившего против возможного исключения России из ISU.

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