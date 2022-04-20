Сборные стран Карибского бассейна пригласят на «Игры Дружбы» по водным видам спорта

Вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова сообщила, что организаторы международных соревнований по водным видам спорта «Игры Дружбы» в Казани пригласят сборные стран Карибского бассейна.

«У нас идёт большая проработка. Все страны Карибского бассейна, Венесуэла, Аргентина, Куба, Бразилия, мы ко всем будем обращаться, Китай хотим видеть. Мы работаем, ждём эти соревнования», — цитирует Павлову ТАСС.

Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских спортсменов от соревнований под её эгидой. Сборная России не выступит на чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года в Будапеште (Венгрия).

Ранее Варвара Субботина завоевала золотую медаль в технической программе на открытом чемпионате России по синхронному плаванию в Казани.