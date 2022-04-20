Сборные стран Карибского бассейна пригласят на «Игры Дружбы» по водным видам спорта

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Вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова сообщила, что организаторы международных соревнований по водным видам спорта «Игры Дружбы» в Казани пригласят сборные стран Карибского бассейна.
Сборные стран Карибского бассейна пригласят на «Игры Дружбы» по водным видам спорта
  • Gettyimages.ru
  • © RenataAphotography

«У нас идёт большая проработка. Все страны Карибского бассейна, Венесуэла, Аргентина, Куба, Бразилия, мы ко всем будем обращаться, Китай хотим видеть. Мы работаем, ждём эти соревнования», — цитирует Павлову ТАСС.

Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских спортсменов от соревнований под её эгидой. Сборная России не выступит на чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года в Будапеште (Венгрия).

Ранее Варвара Субботина завоевала золотую медаль в технической программе на открытом чемпионате России по синхронному плаванию в Казани.

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