Сборные стран Карибского бассейна пригласят на «Игры Дружбы» по водным видам спорта
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«У нас идёт большая проработка. Все страны Карибского бассейна, Венесуэла, Аргентина, Куба, Бразилия, мы ко всем будем обращаться, Китай хотим видеть. Мы работаем, ждём эти соревнования», — цитирует Павлову ТАСС.
Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских спортсменов от соревнований под её эгидой. Сборная России не выступит на чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года в Будапеште (Венгрия).
Ранее Варвара Субботина завоевала золотую медаль в технической программе на открытом чемпионате России по синхронному плаванию в Казани.