Гендиректор «Зенита» поздравит «Спартак» после согласования точной даты юбилея
«Они не могут определить и согласовать дату своего столетия. Так что поздравлять пока ещё преждевременно», — цитирует Медведева РБК.
Напомним, 18 апреля «Спартак» празднует своё 100-летие. Премьера документального фильма, снятого к юбилею клуба, состоится 22 апреля. В ленте будет продемонстрирована история красно-белых глазами болельщиков.
Однако многие ветераны «Спартака» отрицательно относятся к юбилею. Евгений Ловчев и Анзор Кавазашвили считают, что клуб был основан в 1935 году, а не в 1922-м. Так же, по их словам, утверждал один из первых руководителей спортивного общества «Спартак» Николай Старостин.