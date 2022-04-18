Гендиректор «Зенита» поздравит «Спартак» после согласования точной даты юбилея

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что не видит причин поздравлять московский футбольный клуб «Спартак» со 100-летним юбилеем.

«Они не могут определить и согласовать дату своего столетия. Так что поздравлять пока ещё преждевременно», — цитирует Медведева РБК.

Напомним, 18 апреля «Спартак» празднует своё 100-летие. Премьера документального фильма, снятого к юбилею клуба, состоится 22 апреля. В ленте будет продемонстрирована история красно-белых глазами болельщиков.

Однако многие ветераны «Спартака» отрицательно относятся к юбилею. Евгений Ловчев и Анзор Кавазашвили считают, что клуб был основан в 1935 году, а не в 1922-м. Так же, по их словам, утверждал один из первых руководителей спортивного общества «Спартак» Николай Старостин.











