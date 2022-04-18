В Госдуме назвали дискриминацией отказ МОК проводить заседания с участием россиян
- РИА Новости
«Сейчас не проходит каких-либо заседаний, и решение что-либо проводить без россиян выглядит странным. Но в целом подобное направление мысли от МОК — это прямая дискриминация», цитирует Свищёва РИА Новости.
По его словам, подобный шаг в очередной раз говорит о политизации олимпийского движения, в которую зачем-то пустился МОК. Он выразил надежду, что МОК и все остальные международные спортивные федерации поменяют свою позицию на более адекватную в ближайшем будущем.
«Спорт не может быть инструментом давления или политики», — заключил Свищёв.
МОК рекомендовал международным федерациям запретить спортсменам и официальным лицам из России принимать участие в соревнованиях на фоне ситуации на Украине. Большинство спортивных ассоциаций последовали совету МОК.
Ранее МОК отреагировал на заявление министра спорта Швейцарии Виолы Амерд исключить спортсменов из России и Белоруссии.