В Госдуме назвали дискриминацией отказ МОК проводить заседания с участием россиян

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал отказ Международного олимпийского комитета (МОК) проводить заседания с участием россиян.
В Госдуме назвали дискриминацией отказ МОК проводить заседания с участием россиян
  • РИА Новости

«Сейчас не проходит каких-либо заседаний, и решение что-либо проводить без россиян выглядит странным. Но в целом подобное направление мысли от МОК — это прямая дискриминация», цитирует Свищёва РИА Новости.

По его словам, подобный шаг в очередной раз говорит о политизации олимпийского движения, в которую зачем-то пустился МОК. Он выразил надежду, что МОК и все остальные международные спортивные федерации поменяют свою позицию на более адекватную в ближайшем будущем.

«Спорт не может быть инструментом давления или политики», — заключил Свищёв.

МОК рекомендовал международным федерациям запретить спортсменам и официальным лицам из России принимать участие в соревнованиях на фоне ситуации на Украине. Большинство спортивных ассоциаций последовали совету МОК.

Ранее МОК отреагировал на заявление министра спорта Швейцарии Виолы Амерд исключить спортсменов из России и Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить