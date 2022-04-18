Плющенко поддержал Арутюняна, выступившего против исключения России из ISU

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал слова американского специалиста Рафаэля Арутюняна, выступившего против возможного исключения России из Международного союза конькобежцев (ISU).
Плющенко поддержал Арутюняна, выступившего против исключения России из ISU
  • РИА Новости

«Рафаэль всё правильно сказал. Поддерживаю его слова. Сейчас действительно всё смешивается — политика и спорт», — цитирует Плющенко Sport24.

Напомним, что ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой. В связи с этим недавний чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье прошёл без россиян.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова похвалила Арутюняна за поддержку России.

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