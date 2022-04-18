Плющенко поддержал Арутюняна, выступившего против исключения России из ISU
- РИА Новости
«Рафаэль всё правильно сказал. Поддерживаю его слова. Сейчас действительно всё смешивается — политика и спорт», — цитирует Плющенко Sport24.
Напомним, что ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой. В связи с этим недавний чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье прошёл без россиян.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова похвалила Арутюняна за поддержку России.