Плющенко поддержал Арутюняна, выступившего против исключения России из ISU

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал слова американского специалиста Рафаэля Арутюняна, выступившего против возможного исключения России из Международного союза конькобежцев (ISU).

«Рафаэль всё правильно сказал. Поддерживаю его слова. Сейчас действительно всё смешивается — политика и спорт», — цитирует Плющенко Sport24.

Напомним, что ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой. В связи с этим недавний чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье прошёл без россиян.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова похвалила Арутюняна за поддержку России.