Гаврилов поздравил «Динамо» с 99-летием

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Бывший полузащитник «Динамо» Юрий Гаврилов поздравил столичный клуб с 99-летием.
Гаврилов поздравил «Динамо» с 99-летием
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Не так важно, сколько исполняется «Динамо»: 99 лет или 100! Бело-голубые научили меня играть в футбол, а в «Спартаке» все мои качества раскрылись в полной мере. Болельщики пусть сами решают, кто я: динамовец или спартаковец», — цитирует Гаврилова «Чемпионат».

По его словам, чемпионство «Динамо» в сезоне-2021/22 было бы хорошим событием, потому что в составе команды произошли весомые изменения.

Напомним, что после 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует петербургский «Зенит» (55 очков), второе место занимает московское «Динамо» (52 очка).

Ранее бывший главный тренер бело-голубых Андрей Кобелев поздравил клуб с 99-летием и оценил шансы команды на чемпионство в РПЛ.

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