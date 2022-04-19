Российский боец UFC Омаргаджиев выписан из больницы в США
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«Гаджи диагностировали сотрясение мозга, он выписан», — цитирует ТАСС представителя команды бойца.
Омаргаджиев потерпел поражение от Борральо на турнире UFC Vegas 51 в Лас-Вегасе (США). Поединок завершился единогласным решением судей в пользу латиноамериканца — 29:27, 29:27, 29:27.
В конце третьего раунда Борральо исполнил запрещённый удар коленом, из-за которого россиянин не смог продолжить бой. Рефери Дэн Мираглиотта оштрафовал бразильца на один балл, но впоследствии назвал нарушение правил непреднамеренным.
Эта схватка стала дебютной в UFC для обоих бойцов. Омаргаджиев потерпел первое поражение в карьере при 11 победах.
Ранее в UFC подтвердили, что Александр Волков проведёт бой с Жаирзиньо Розенстрайком.