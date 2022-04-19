Впервые определены победители молодёжного чемпионата России по ММА среди юниорок

В Анапе разыграны награды молодёжного чемпионата России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди юниоров и юниорок.

Впервые в истории вида спорта прошёл отбор в национальную команду среди юниорок, которая будет представлять Союз ММА России на международных соревнованиях в 2022 году, сообщает пресс-служба организации.

Среди победителей чемпионата страны оказались победительницы молодёжного чемпионата мира (18—20 лет) Валерия Тепышева и Юлия Утяганова, подтвердившие своё высокое место в команде. В мужском турнире представлять Россию на международной арене будут опытные бойцы: победитель первенства мира (16—17 лет) Абдул-Малик Сириев, бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира (18—20 лет) Гаджимагомед Асадулаев, победители молодёжного чемпионата Европы (18—20 лет) Абайоми Топе Давид Самуэль и Дмитрий Бабаев.

Наибольшее количество наград высшей пробы завоевали представители московской школы ММА. Всего в соревнованиях принимали участие 174 спортсмена.

Ранее ветеран смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров заявил, что поединок его соотечественника чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадима Немкова с американцем Кори Андерсоном должен был закончиться дисквалификацией американского спортсмена.