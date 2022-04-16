Мор назвал фаворита матча «Спартак» — «Рубин»

Бывший полузащитник столичного «Спартака» Эдуард Мор оценил шансы красно-белых в матче 25-го тура чемпионата России по футболу с казанским «Рубином».

«Спартак» будет играть агрессивно, доминировать, переигрывать соперника, выйдет забивать. Но и «Рубину» тоже деваться уже некуда — всего одно очко отделяет казанцев от зоны стыковых матчей. «Спартак» — фаворит», — цитирует Мора «РБ Спорт».

Он напомнил, что «Спартак» провёл хорошую игру против тульского «Арсенала». Подопечные Паоло Ваноли атаковал два тайма и выиграли со счётом 3:0.

«У «Рубина» происходит какая-то катастрофа. Шесть матчей сыграли в весенней части чемпионата, проиграв пять из них», — заключил он.

Напомним, что «Рубин» сыграет в гостях у московского клуба 16 апреля на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 мск.

Красно-белые набрали 30 очков и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. Казанский клуб находится на 12-й позиции с 25 очками.

Ранее бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».