Агент Языджи высказался о будущем футболиста в ЦСКА
- РИА Новости
«Юсуф хочет остаться с красно-синими после аренды, с этим нет проблем. Но решение УЕФА о запрете очень важно», — цитирует Чебеджи «Чемпионат».
Он добавил, что турецкий футболист счастлив в столичном клубе и принимал участие в матче с «Химками» (2:4), несмотря на травму.
«Юсуф любит и уважает тренера, болельщиков и всех сотрудников ЦСКА», — заключил Чебеджи.
Напомним, что турецкий футболист перешёл к армейцам из «Лилля» в зимнее трансферное окно на правах аренды до окончания сезона-2021/22. Соглашение с французским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Языджи провёл за ЦСКА шесть матчей и забил восемь голов.
После 24-го тура РПЛ красно-синие занимают третье место в турнирной таблице. В активе команды 43 очка.
Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации с арендованными до конца сезона легионерами.