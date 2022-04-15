Агент Языджи высказался о будущем футболиста в ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи рассказал о желании футболиста остаться в московском клубе.

«Юсуф хочет остаться с красно-синими после аренды, с этим нет проблем. Но решение УЕФА о запрете очень важно», — цитирует Чебеджи «Чемпионат».

Он добавил, что турецкий футболист счастлив в столичном клубе и принимал участие в матче с «Химками» (2:4), несмотря на травму.

«Юсуф любит и уважает тренера, болельщиков и всех сотрудников ЦСКА», — заключил Чебеджи.

Напомним, что турецкий футболист перешёл к армейцам из «Лилля» в зимнее трансферное окно на правах аренды до окончания сезона-2021/22. Соглашение с французским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Языджи провёл за ЦСКА шесть матчей и забил восемь голов.

После 24-го тура РПЛ красно-синие занимают третье место в турнирной таблице. В активе команды 43 очка.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации с арендованными до конца сезона легионерами.