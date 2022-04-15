В РФС сообщили об отстранении агента Лунёва от футбольной деятельности на год
- РИА Новости
«По обращению президента РПЛ мы рассмотрели высказывания Антона Смирнова, который является уполномоченным представителем аккредитованного посредника — юридического лица ООО «Алетейя», на предмет возможных нарушений регламента по этике. Мы обнаружили многочисленные факты публичных оскорблений других лиц, в том числе субъектов футбола», — цитирует Андреева Sport24.
Он также добавил, что по данной причине к агенту были применены санкции в виде денежного штрафа в размере 125 тыс. рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на один год.
Лунёв перешёл в «Байер» в июле 2021 года в статусе свободного агента. За «Байер» он сыграл один матч в рамках Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:1).
Ранее агент нападающего немецкого «Байера» Сердара Азмуна Мехди Хагитали рассказал об адаптации футболиста в клубе.