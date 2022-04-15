В РФС сообщили об отстранении агента Лунёва от футбольной деятельности на год

Председатель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев сообщил об отстранении от футбольной деятельности на один год Антона Смирнова, который является агентом вратаря немецкого «Байера» Андрея Лунёва.

«По обращению президента РПЛ мы рассмотрели высказывания Антона Смирнова, который является уполномоченным представителем аккредитованного посредника — юридического лица ООО «Алетейя», на предмет возможных нарушений регламента по этике. Мы обнаружили многочисленные факты публичных оскорблений других лиц, в том числе субъектов футбола», — цитирует Андреева Sport24.

Он также добавил, что по данной причине к агенту были применены санкции в виде денежного штрафа в размере 125 тыс. рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на один год.

Лунёв перешёл в «Байер» в июле 2021 года в статусе свободного агента. За «Байер» он сыграл один матч в рамках Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:1).

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