Биатлонистка Абрамова удивлена новостью о своём исключении из сборной Украины

Короткая ссылка
Россиянка Ольга Абрамова прокомментировала информацию о своём отчислении из сборной Украины по биатлону.
Биатлонистка Абрамова удивлена новостью о своём исключении из сборной Украины
  • РИА Новости

«С большим удивлением прочитала в СМИ информацию о том, что уволена из состава сборной Украины по биатлону из-за страны моего происхождения. Действительно, 24 февраля, находясь на учебно-тренировочном сборе в Сянках, Львовская область, по независимым от меня причинам я вынуждена была покинуть территорию спортивного центра и отправиться в Закарпатскую область», — написала Абрамова в соцсетях.

Затем, как рассказала спортсменка, она через границу с Венгрией отправилась к своей дочери, которая находилась в России. Она отметила, что десять лет является гражданкой Украины, чем всегда гордилась, однако она не понимает, почему в её стране в трудный момент начинают искать предателей там, где их нет.

«Желаю всем терпения, выдержки в это сложное время и, конечно, мирного неба над головой!» — заключила Абрамова.

Информация об отчислении Абрамовой вместе с Екатериной Бех и Оксаной Москаленко из сборной Украины появилась 14 апреля. Все три атлетки являются натурализованными россиянками.

Ранее сообщалось, что ещё одна россиянка, Дарья Сидорова, была исключена из состава сборной Украины по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить