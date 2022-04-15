Биатлонистка Абрамова удивлена новостью о своём исключении из сборной Украины

Россиянка Ольга Абрамова прокомментировала информацию о своём отчислении из сборной Украины по биатлону.

«С большим удивлением прочитала в СМИ информацию о том, что уволена из состава сборной Украины по биатлону из-за страны моего происхождения. Действительно, 24 февраля, находясь на учебно-тренировочном сборе в Сянках, Львовская область, по независимым от меня причинам я вынуждена была покинуть территорию спортивного центра и отправиться в Закарпатскую область», — написала Абрамова в соцсетях.

Затем, как рассказала спортсменка, она через границу с Венгрией отправилась к своей дочери, которая находилась в России. Она отметила, что десять лет является гражданкой Украины, чем всегда гордилась, однако она не понимает, почему в её стране в трудный момент начинают искать предателей там, где их нет.

«Желаю всем терпения, выдержки в это сложное время и, конечно, мирного неба над головой!» — заключила Абрамова.

Информация об отчислении Абрамовой вместе с Екатериной Бех и Оксаной Москаленко из сборной Украины появилась 14 апреля. Все три атлетки являются натурализованными россиянками.

Ранее сообщалось, что ещё одна россиянка, Дарья Сидорова, была исключена из состава сборной Украины по биатлону.