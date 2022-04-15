Кофрие заявил, что легионеры «Спартака» останутся в команде минимум до конца сезона

Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о собрании иностранных игроков по поводу их будущего в команде.

«На собрании легионеров «Спартака» слово брал не только Промес. Все без исключения высказались, что готовы сплотиться, не бросать и поддержать клуб в такой момент. Существуют внешние факторы, но есть коллектив, который нужно уважать. И мы договорились доиграть вместе как минимум этот сезон», — цитирует Кофрие сайт «Спартака».

Он также признался, что не может осуждать форварда Джордана Ларссона, который приостановил контракт со «Спартаком» и уехал в шведский АИК. По словам бельгийца, после собрания прошло некоторое время и только потом Джордан всё же решился на такой шаг.

«У всех нас есть личная жизнь и обстоятельства. Значит, Ларссон посчитал такой шаг необходимым», — добавил Кофрие.

Международная федерация футбола разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Кофрие перешёл в «Спартак» в августе 2021 года. С тех пор он провёл в составе красно-белых 18 матчей и отметился одной результативной передачей.

После 24 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 30 очков.

Ранее голкипер «Спартака» Илья Свинов признался, что его удивляет критика в адрес владельца клуба Леонида Федуна.