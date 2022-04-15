Шайба Кучерова и пас Сергачёва помогли «Тампе» одолеть «Анахайм» и выйти в плей-офф НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 4:3.

В составе хозяев дубль оформил Алекс Киллорн, а также отличились Росс Колтон и россиянин Никита Кучеров. Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв отдал одну результативную передачу.

У «Дакс» дважды голами отметился Трой Терри, а также забил Адам Хенрик.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил десять из 13 бросков и был заменён в середине второго периода, пропустив три шайбы за семь минут.

Таким образом, действующие обладатели Кубка Стэнли занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции и гарантировали себе участие в плей-офф НХЛ.

Ранее сообщалось, что дубль Ильи Михеева и гол Ильи Любушкина помогли «Торонто Мэйпл Лифс» обыграть «Вашингтон Кэпиталз» в матче НХЛ.

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