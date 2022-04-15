Шайба Кучерова и пас Сергачёва помогли «Тампе» одолеть «Анахайм» и выйти в плей-офф НХЛ
Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 4:3.
В составе хозяев дубль оформил Алекс Киллорн, а также отличились Росс Колтон и россиянин Никита Кучеров. Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв отдал одну результативную передачу.
У «Дакс» дважды голами отметился Трой Терри, а также забил Адам Хенрик.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил десять из 13 бросков и был заменён в середине второго периода, пропустив три шайбы за семь минут.
Таким образом, действующие обладатели Кубка Стэнли занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции и гарантировали себе участие в плей-офф НХЛ.
Ранее сообщалось, что дубль Ильи Михеева и гол Ильи Любушкина помогли «Торонто Мэйпл Лифс» обыграть «Вашингтон Кэпиталз» в матче НХЛ.