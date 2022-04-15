Дубль Михеева и гол Любушкина помогли «Торонто» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась в Торонто и завершилась со счётом 7:3.

В составе хозяев дублями отметились Майкл Бантинг, Вильям Нюландер и россиянин Илья Михеев, а ещё одну шайбу забросил его соотечественник Илья Любушкин, который также отметился результативной передачей.

«Кэпиталз» ответили голами Джона Карлсона, Тома Уилсона и Ника Дауда.

Российский вратарь гостей Илья Самсонов отразил 15 бросков из 19 и был заменён в середине встречи после четвёртой пропущенной шайбы. Александр Овечкин в этом матче провёл на льду 15 минут 40 секунд и не отметился результативными действиями.

«Мэйпл Лифс» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Вашингтон» находится на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что хет-трик Владимира Тарасенко и три очка Павла Бучневича принесли «Сент-Луис Блюз» победу над «Баффало Сэйбрз» в НХЛ.