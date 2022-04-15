Туктамышева призналась, что родители никогда её не заставляли заниматься фигурным катанием

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Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о своих тренировках в детстве.

«Мама всегда говорила: «Если не хочешь идти на тренировку, давай заниматься учёбой». И я сразу бежала на тренировку, там было весело», — написала Туктамышева в своём Telegram-канале.

При этом, по её словам, невозможно всегда с энтузиазмом относится к тренировкам.

«Если иногда не хочется, это нормально. Главное, чтобы это не стало проблемой. Но родители меня никогда не заставляли», — заключила она.

Напомним, что 26-летняя фигуристка не попала в состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры. Она стала первой запасной по итогам национального первенства.

Из-за отстранения Международного союза конькобежцев (ISU) Туктамышева также не смогла принять участие в чемпионате мира 2022 года в Монпелье (Франция).

Ранее Туктамышева ответила на вопрос о планах на следующий сезон.

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