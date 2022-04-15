Хави — о вылете «Барселоны» из ЛЕ: теперь сосредоточимся на чемпионате

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави высказался о поражении в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА от немецкого «Айнтрахта».

«Футболисты «Барселоны» проявили героизм, однако его не хватило для победы. Мы проигрывали, но сумели сократить разницу до одного мяча. Мы контролировали игру, но за ошибки в еврокубках приходится платить», — цитирует Хави Marca.

Вместе с тем он не считает вылет из ЛЕ провалом. Хави сообщил, что теперь «Барселона» сосредоточится на национальном чемпионате.

«Сейчас наша цель — попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона-2021/22», — заключил он.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Камп Ноу», завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Оливера Гласнера. Первая игра во Франкфурте-на-Майне завершилась вничью (1:1).

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» обыграл «Аталанту» и вышел в 1/2 финала ЛЕ.