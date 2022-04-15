ФШР предложила создать альтернативную международную федерацию шашек

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Вице-президент Федерации шашек России Юрий Черток сообщил, что ФШР выступила с идеей создания международной федерации на основе стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

«Если мы получим поддержку, то будем работать над созданием международной федерации на основе стран ШОС и БРИКС», — цитирует ТАСС вице-президента ФШР.

По его словам, руководство Министерства спорта пообещало поддержку в проведении соревнований среди стран ШОС и БРИКС.

Всемирная федерация шашек (FMJD) приостановила членство ФШР. Также россиян отстранили от участия во всех международных соревнованиях. Более того, из мирового рейтинга была исключена семикратная чемпионка мира Тамара Тансыккужина.

Напомним, что наблюдательный совет Федерации шахмат России 14 апреля единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации.

Ранее гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал решение ФШР вступить в Азиатскую шахматную федерацию.

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