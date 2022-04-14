Чесноков: Рублёв пока неспособен показывать свою лучшую игру

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков прокомментировал поражение российского теннисиста Андрея Рублёва в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Рублёв пока неспособен показывать свою лучшую игру, как показывал её в прошлом году в Монте-Карло. Синнер с каждым геймом играл всё лучше! Физически готов выдерживать большие матчи», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

По его словам, во втором сете российскому теннисисту надо было сыграть по-другому в тактическом плане и экономить силы.

«Рублёв неудачно сыграл на выходах к сетке. Жалко! Тяжело играть против хозяина турнира», — добавил Чесноков.

Напомним, что в матче третьего круга россиянин уступил представителю Италии Яннику Синнеру. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:1, 6:3. Продолжительность игры составила два часа 22 минуты.

Ранее сообщалось, что немецкий теннисист Александр Зверев, третья ракетка мира, вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

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