Гроссмейстер Кряквин — о решении ФШР: теперь придётся жить в Улан-Удэ
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«В Азию далеко летать. Наверное, теперь лучше жить в Хабаровске или Улан-Удэ. Видимо, теперь такие правила игры и нам придётся к ним привыкать», — цитирует Кряквина «Чемпионат».
Он назвал ожидаемым и логичным решение ФШР.
«Выбора у федерации было немного, а сохранить своих шахматистов в строю было необходимо — в Европе все играть бы не смогли», — сказал Кряквин.
Напомним, что наблюдательный совет ФШР единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации.
Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.
Ранее в Кремле отреагировали на решение ФШР вступить в Азиатскую шахматную федерацию.