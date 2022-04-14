Гроссмейстер Кряквин — о решении ФШР: теперь придётся жить в Улан-Удэ

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Российский гроссмейстер Дмитрий Кряквин высказался о решении Федерации шахмат России (ФШР) войти в состав Азиатской шахматной федерации (ACF).
Гроссмейстер Кряквин — о решении ФШР: теперь придётся жить в Улан-Удэ
  • Gettyimages.ru
  • © Suwat Supachavinswad / EyeEm

«В Азию далеко летать. Наверное, теперь лучше жить в Хабаровске или Улан-Удэ. Видимо, теперь такие правила игры и нам придётся к ним привыкать», — цитирует Кряквина «Чемпионат».

Он назвал ожидаемым и логичным решение ФШР.

«Выбора у федерации было немного, а сохранить своих шахматистов в строю было необходимо — в Европе все играть бы не смогли», — сказал Кряквин.

Напомним, что наблюдательный совет ФШР единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

Ранее в Кремле отреагировали на решение ФШР вступить в Азиатскую шахматную федерацию.

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