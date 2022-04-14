Дэйви Рамос встретится с Резниковым в четвертьфинале Гран-при ACA

Бразилец Дэйви Рамос сразится с Артёмом Резниковым в четвертьфинале Гран-при на ACA 140 в Сочи.

Бой пройдёт 17 июня в Сочи на RED ARENA.

33-летний Дэйви Рамос по прозвищу Тасманийский Дьявол выступал в UFC. Он имеет в своём активе десять побед при четырёх поражениях.

В активе 30-летнего Резникова из Казахстана 22 победы и шесть поражений.

Юсуф Раисов одержал победу единогласным решением судей над бразильцем Хакраном Диасом и стал первым полуфиналистом турнира.

Следующий полуфиналист станет известен 21 мая в Москве на ACA 139. Россиянин Эдуард Вартанян подерётся с американцем Луисом Пеньей.

Ранее в ACA приняли решение отменить все международные турниры.