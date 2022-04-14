Дэйви Рамос встретится с Резниковым в четвертьфинале Гран-при ACA

Короткая ссылка
Бразилец Дэйви Рамос сразится с Артёмом Резниковым в четвертьфинале Гран-при на ACA 140 в Сочи.
Дэйви Рамос встретится с Резниковым в четвертьфинале Гран-при ACA
  • globallookpress.com
  • © Fotoarena/ZUMAPRESS.com

Бой пройдёт 17 июня в Сочи на RED ARENA.

33-летний Дэйви Рамос по прозвищу Тасманийский Дьявол выступал в UFC. Он имеет в своём активе десять побед при четырёх поражениях.

В активе 30-летнего Резникова из Казахстана 22 победы и шесть поражений.

Юсуф Раисов одержал победу единогласным решением судей над бразильцем Хакраном Диасом и стал первым полуфиналистом турнира.

Следующий полуфиналист станет известен 21 мая в Москве на ACA 139. Россиянин Эдуард Вартанян подерётся с американцем Луисом Пеньей.

Ранее в ACA приняли решение отменить все международные турниры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить