Дэйви Рамос встретится с Резниковым в четвертьфинале Гран-при ACA
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Бой пройдёт 17 июня в Сочи на RED ARENA.
33-летний Дэйви Рамос по прозвищу Тасманийский Дьявол выступал в UFC. Он имеет в своём активе десять побед при четырёх поражениях.
В активе 30-летнего Резникова из Казахстана 22 победы и шесть поражений.
Юсуф Раисов одержал победу единогласным решением судей над бразильцем Хакраном Диасом и стал первым полуфиналистом турнира.
Следующий полуфиналист станет известен 21 мая в Москве на ACA 139. Россиянин Эдуард Вартанян подерётся с американцем Луисом Пеньей.
Ранее в ACA приняли решение отменить все международные турниры.