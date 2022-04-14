В «Динамо» объяснили, почему Овечкин пропал из раздела руководителей на официальном сайте

Пресс-секретарь московского «Динамо» Михаил Кравченко рассказал, почему российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин исчез из раздела руководителей клуба.

«В клубе просто решили, что в этом разделе должны быть представлены только те руководители, которые постоянно находятся в Москве и непосредственно работают с командой. Тут точно не надо искать никакого политического подтекста», — приводит слова Кравченко «Чемпионат».

Он также добавил, что команда постоянно находится на связи с Овечкиным и поддерживает своего воспитанника, потому что российским игрокам приходится непросто за океаном.

«В свою очередь, Александр консультирует менеджмент нашего клуба по вопросам с игроками, выступающими в НХЛ и АХЛ, если они попадают в зону интересов «Динамо», — добавил Кравченко.

В пресс-службе также отметили, что фотографию Овечкина убрали ещё перед стартом нынешнего сезона. Отмечается, что российский хоккеист всё ещё остаётся на посту советника генерального менеджера.

Хоккеист является воспитанником «Динамо», за которое выступал с 2001 по 2005 год и в сезоне-2012/13. Несмотря на то что Овечкин играет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), с 2010 по 2017 год он занимал пост советника в московской команде, а с 2018-го был назначен советником генерального директора.

Ранее сообщалось, что Овечкин пропал из списка руководителей московского «Динамо».