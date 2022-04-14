«Динамо» в матче с «Ахматом» покажет первое в футболе проекционное шоу на поле

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Московское «Динамо» представит шоу проекций по случаю 99-летия клуба в матче с грозненским «Ахматом» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Динамо» в матче с «Ахматом» покажет первое в футболе проекционное шоу на поле
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«В пятницу на «ВТБ Арене» в перерыве матча с «Ахматом» пройдёт уникальное шоу масштабной видеопроекции, посвящённое самым значимым моментам в истории клуба», — говорится на официальном сайте клуба.

Фанаты также смогут увидеть картину «Вратарь» советского художника Александра Дейнеки.

15 апреля «Динамо» примет «Ахмат». Начало матча — в 19:30 мск.

«Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице (49 очков). «Ахмат» — на восьмом месте (32 очка).

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о московском «Динамо».

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