«Динамо» в матче с «Ахматом» покажет первое в футболе проекционное шоу на поле
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
«В пятницу на «ВТБ Арене» в перерыве матча с «Ахматом» пройдёт уникальное шоу масштабной видеопроекции, посвящённое самым значимым моментам в истории клуба», — говорится на официальном сайте клуба.
Фанаты также смогут увидеть картину «Вратарь» советского художника Александра Дейнеки.
15 апреля «Динамо» примет «Ахмат». Начало матча — в 19:30 мск.
«Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице (49 очков). «Ахмат» — на восьмом месте (32 очка).
Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о московском «Динамо».