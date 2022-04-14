«Динамо» в матче с «Ахматом» покажет первое в футболе проекционное шоу на поле

Московское «Динамо» представит шоу проекций по случаю 99-летия клуба в матче с грозненским «Ахматом» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

РИА Новости

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