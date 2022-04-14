Овечкин пропал из списка руководителей московского «Динамо»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин исчез из раздела «Руководители» на официальном сайте московского «Динамо».

14 апреля с официального сайта «Динамо» из раздела с фамилиями руководителей пропала фотография Александра Овечкина.

Хоккеист является воспитанником «Динамо», за который выступал с 2001 по 2005 год и в сезоне-2012/13.

Несмотря на то что Овечкин играет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), с 2010 по 2017 год он занимал пост советника в московской команде, а с 2018-го был назначен советником генерального директора.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о покорении рекорда Уэйна Гретцки и Майка Босси в НХЛ.