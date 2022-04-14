Бывший футболист «Сатурна»: я бы разрешил российским клубам играть в еврокубках

Бывший защитник «Сатурна» Денис Халилович прокомментировал отстранение российских команд от участия в международных турнирах.

«Мне не нравится, когда смешивают спорт и политику. Я бы разрешил российским клубам играть в еврокубках. Им необходимы соревнования такого уровня», — приводит слова Халиловича «РБ Спорт».

Футболист не исключил, что в случае допуска российских команд их соперники могут отказаться от игр. По его мнению, отстранение российских клубов связано именно с этим фактором.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич высказался об отстранении российских команд от участия в международных турнирах.