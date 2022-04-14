В Bellator заявили о готовности провести совместный турнир с UFC
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«Если они захотят, мы будем только рады. Правда, должен признать, что это не бизнес-модель UFC», — цитирует Кокера Bloody Elbow.
Напомним, что с 9 на 10 апреля в Джексонвилле состоялся турнир UFC 273. В главном бою вечера сразились американец Алджэмейн Стерлинг и россиянин Пётр Ян. Поединок продлился все пять раундов и завершился в пользу американского спортсмена раздельным решением судей.
Ранее Пётр Ян выступил с новым заявлением после поражения в бою с чемпионом UFC в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом.