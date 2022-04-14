Овечкин ответил на вопрос о покорении рекорда Гретцки и Босси
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Гретцки и Босси провели наибольшее количество сезонов (девять) с 50+ забитыми шайбами.
«Это будет довольно крутой номер, снова довольно крутая компания, если получится повторить. Я просто стараюсь делать всё, что в моих силах», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.
Напомним, что в 71 матче текущего сезона НХЛ Овечкин набрал 85 очков (46 голов + 39 передач).
Ранее Дмитрий Губерниев назвал Александра Овечкина ярчайшей звездой российского спорта в мире.