Овечкин ответил на вопрос о покорении рекорда Гретцки и Босси

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о покорении рекорда Уэйна Гретцки и Майка Босси в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Гретцки и Босси провели наибольшее количество сезонов (девять) с 50+ забитыми шайбами.

«Это будет довольно крутой номер, снова довольно крутая компания, если получится повторить. Я просто стараюсь делать всё, что в моих силах», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Напомним, что в 71 матче текущего сезона НХЛ Овечкин набрал 85 очков (46 голов + 39 передач).

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Александра Овечкина ярчайшей звездой российского спорта в мире.