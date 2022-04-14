Ян впервые с новым заявлением после поражения Стерлингу

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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян выступил с новым заявлением после поражения чемпиону UFC в легчайшем весе Алджэмейну Стерлингу.
Ян впервые с новым заявлением после поражения Стерлингу
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Друзья, прошло немного времени после боя — я остыл, эмоции утихли. В первую очередь хочу поблагодарить тренеров Кайрата Hypмаганбетова, Андрей Oктябринского и Шона Кобера за проделанную работу!» — написал Ян в Instagram*.

Он также выразил благодарность болельщикам, которые переживали за него. Он отметил, что он тоже человек и у него бывают плохие дни.

Напомним, что бой прошёл на турнире UFC 273 в Джексонвилле, продлился все пять раундов и завершился в пользу американского спортсмена раздельным решением судей. Поединок стал вторым между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года, тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации.

Ранее Алджэмейн Стерлинг отреагировал на слова главы организации Даны Уайта после поединка с Петром Яном.

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