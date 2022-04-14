Овечкин сравнил хоккеиста «Торонто» Мэттьюса с собой

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о своём сходстве с форвардом «Торонто Мэйпл Лифс» Остоном Мэттьюсом.

«Мне сложно сказать, в чём наше сходство. Мы оба любим атакующую игру, и он также играет с отличными партнёрами, которые отдают ему шайбу и помогают найти открытое пространство», — цитирует Овечкина сайт Национальной хоккейной лиги.

Он отметил, что на игру Мэттьюса с шайбой всегда интересно смотреть, и надеется, что американец будет так же хорошо играть и дальше.

«Очевидно, Мэттьюс — один из лучших игроков в мире», — добавил Овечкин.

В 71 матче текущего сезона НХЛ Овечкин набрал 85 очков (46 голов + 39 передач). На счету Мэттюса 99 очков (58 + 41) в 68 играх.

Встреча между «Торонто» и «Вашингтоном» состоится 15 апреля.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал Овечкина ярчайшей звездой российского спорта в мире.