Овечкин сравнил хоккеиста «Торонто» Мэттьюса с собой

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о своём сходстве с форвардом «Торонто Мэйпл Лифс» Остоном Мэттьюсом.
Овечкин сравнил хоккеиста «Торонто» Мэттьюса с собой
  • AP
  • © Julio Cortez

«Мне сложно сказать, в чём наше сходство. Мы оба любим атакующую игру, и он также играет с отличными партнёрами, которые отдают ему шайбу и помогают найти открытое пространство», — цитирует Овечкина сайт Национальной хоккейной лиги.

Он отметил, что на игру Мэттьюса с шайбой всегда интересно смотреть, и надеется, что американец будет так же хорошо играть и дальше. 

«Очевидно, Мэттьюс — один из лучших игроков в мире», — добавил Овечкин.

В 71 матче текущего сезона НХЛ Овечкин набрал 85 очков (46 голов + 39 передач). На счету Мэттюса 99 очков (58 + 41) в 68 играх.

Встреча между «Торонто» и «Вашингтоном» состоится 15 апреля. 

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал Овечкина ярчайшей звездой российского спорта в мире.

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