Овечкин сравнил хоккеиста «Торонто» Мэттьюса с собой
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«Мне сложно сказать, в чём наше сходство. Мы оба любим атакующую игру, и он также играет с отличными партнёрами, которые отдают ему шайбу и помогают найти открытое пространство», — цитирует Овечкина сайт Национальной хоккейной лиги.
Он отметил, что на игру Мэттьюса с шайбой всегда интересно смотреть, и надеется, что американец будет так же хорошо играть и дальше.
«Очевидно, Мэттьюс — один из лучших игроков в мире», — добавил Овечкин.
В 71 матче текущего сезона НХЛ Овечкин набрал 85 очков (46 голов + 39 передач). На счету Мэттюса 99 очков (58 + 41) в 68 играх.
Встреча между «Торонто» и «Вашингтоном» состоится 15 апреля.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал Овечкина ярчайшей звездой российского спорта в мире.