Опубликовано расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали расписание матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.

Как сообщается на сайте УЕФА, первый полуфинальный матч между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» пройдёт 26 апреля в Манчестере, а ответная игра состоится 4 мая в Мадриде.

«Ливерпуль» в первой встрече сыграет с «Вильярреалом» 27 апреля на своём поле, а второй матч планируется провести 3 мая в Испании.

Все матчи будут начинаться в 22:00 мск.

Ранее главный тренер «Бенфики» Нелсон Вериссимо прокомментировал вылет своей команды после матча с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги чемпионов.