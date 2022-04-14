Опубликовано расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов

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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали расписание матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.
Опубликовано расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов
  • Gettyimages.ru
  • © Pierre Albouy - UEFA

Как сообщается на сайте УЕФА, первый полуфинальный матч между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» пройдёт 26 апреля в Манчестере, а ответная игра состоится 4 мая в Мадриде.

«Ливерпуль» в первой встрече сыграет с «Вильярреалом» 27 апреля на своём поле, а второй матч планируется провести 3 мая в Испании.

Все матчи будут начинаться в 22:00 мск.

Ранее главный тренер «Бенфики» Нелсон Вериссимо прокомментировал вылет своей команды после матча с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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