В Швеции выступили против переизбрания Вяльбе в совет FIS

Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон выступила с заявлением по поводу переизбрания главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Конечно, мы не будем голосовать за неё. Одно дело не голосовать за неё, но должна ли она вообще быть в числе кандидатов? Должна ли она вообще иметь право участвовать в выборах?» — цитирует Маттссон Expressen.

Напомним, что в FIS на ближайший двухлетний срок войдёт 21 человек. Выборы пройдут во время генеральной ассамблеи 26 мая на конгрессе организации в Милане.

Ранее сообщалось, что президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми выступил против переизбрания Вяльбе в FIS.