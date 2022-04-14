В Швеции выступили против переизбрания Вяльбе в совет FIS
«Конечно, мы не будем голосовать за неё. Одно дело не голосовать за неё, но должна ли она вообще быть в числе кандидатов? Должна ли она вообще иметь право участвовать в выборах?» — цитирует Маттссон Expressen.
Напомним, что в FIS на ближайший двухлетний срок войдёт 21 человек. Выборы пройдут во время генеральной ассамблеи 26 мая на конгрессе организации в Милане.
Ранее сообщалось, что президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми выступил против переизбрания Вяльбе в FIS.