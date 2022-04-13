Чесноков раскритиковал игру Рублёва в матче с Минором в Монте-Карло
«Де Минор — это не суперзвезда для земляного покрытия. В последнем гейме было очень много невынужденных ошибок со стороны Рублёва. Чтобы обыграть Синнера, нужно играть солиднее, чем сегодня», — цитирует Чеснокова «Спорт-Экспресс».
В матче второго круга россиянин обыграл представителя Австралии Алекса де Минора. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:1, 6:4. В следующем круге Рублёв сыграет с Янником Синнером из Италии. Андрей — единственный российский теннисист, оставшийся в сетке.
Ранее Карен Хачанов не смог пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.