Чесноков раскритиковал игру Рублёва в матче с Минором в Монте-Карло

Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков оценил игру российского теннисиста Андрея Рублёва в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«Де Минор — это не суперзвезда для земляного покрытия. В последнем гейме было очень много невынужденных ошибок со стороны Рублёва. Чтобы обыграть Синнера, нужно играть солиднее, чем сегодня», — цитирует Чеснокова «Спорт-Экспресс».

В матче второго круга россиянин обыграл представителя Австралии Алекса де Минора. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:1, 6:4. В следующем круге Рублёв сыграет с Янником Синнером из Италии. Андрей — единственный российский теннисист, оставшийся в сетке.

Ранее Карен Хачанов не смог пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.