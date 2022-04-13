Туктамышева считает, что «Зенит» удержит первое место в чемпионате России

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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, сможет ли «Зенит» выиграть чемпионство.

«Удержит ли «Зенит» первое место? Ой, я в этом так не особо разбираюсь, но команда будет первой!» — цитирует Туктамышеву «РБ Спорт».

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на выезде обыграл «Ахмат». Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Сергея Семака. Санкт-петербургская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 52 очка.

Ранее бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился мнением о нападающем команды Артёме Дзюбе.

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