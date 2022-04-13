Кавазашвили: прямо на глазах «Динамо» изменился в лучшую сторону

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о московском «Динамо».
Кавазашвили: прямо на глазах «Динамо» изменился в лучшую сторону
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Если оглянуться назад, то можно понять, что у «Динамо» хорошие перспективы. Прямо на глазах команда изменилась в лучшую сторону. В «Динамо» появляются новые молодые игроки, которые не из-за рубежа, а настоящие воспитанники российского футбола», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.

Он добавил, что другим российским командам нужно брать пример с «Динамо». По мнению ветерана, в московском клубе хорошо работают тренерский штаб и дирекция.

После 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице (49 очков). Лидер — «Зенит» (52 очка). До окончания чемпионата осталось шесть туров.

Ранее камерунский полузащитник Оливье Кенфак прокомментировал подписание контракта с «Динамо».

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