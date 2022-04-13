«Атлетико» и «Ман Сити» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала ЛЧ

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Стали известны стартовые составы мадридского «Атлетико» и «Манчестер Сити» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Атлетико» и «Ман Сити» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала ЛЧ
  • AP
  • © Jon Super

С первых минут на поле в составе «Атлетико» появятся Облак, Лоди, Мандава, Фелипе, Савич, Льоренте, Кондогбиа, Лемар, Коке, Феликс и Гризманн.

В составе «Манчестер Сити» выйдут Эдерсон, Уолкер, Стоунз, Лапорт, Канселу, Эрнандес, Гюндоган, Силва, Марез, Де Брёйне и Фоден.

Первая встреча в Манчестере на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Ответный матч пройдёт 13 апреля в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало — в 22:00 мск.

Ранее «Реал» уступил «Челси» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ, но вышел в полуфинал.

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