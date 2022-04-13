Авербух опроверг информацию о приостановке «Ледникового периода»

Хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух выступил с заявлением по поводу продолжения проекта.

«Ничего не приостанавливается. Мы уже начали подготовку и верим, что в сентябре-октябре мы выйдем на экраны с «Ледниковым периодом». Но решение об этом принимает руководство Первого канала, и оно оглашается ближе к лету», — написал Авербух в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что новый сезон «Ледникового периода» в этом году не выйдет в эфир.

Напомним, что телевизионный проект транслировался с перерывами с 2007 года на Первом канале. В последние годы ведущими были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова.

Ранее Татьяна Тарасова посетила шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.