Голкипер «Локомотива» Худяков назвал трёх лучших вратарей мира и России
- РИА Новости
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«Топ-3 вратаря мира сейчас? Куртуа, потом Нойер, а третий Менди. А в России? Гилерме на первом. Второй Сафонов. На третьем — Акинфеев», — цитирует Худякова Sport24.
Он добавил, что его кумиром был Джанлуиджи Буффон. В настоящий момент россиянину импонирует Эдуар Менди из «Челси».
Напомним, что Худяков дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 24-м туре в матче с «Химками» (0:0).
Ранее Даниил Худяков рассказал о своём дебюте за «Локомотив» в матче с «Химками».