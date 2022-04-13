Голкипер «Локомотива» Худяков назвал трёх лучших вратарей мира и России

Вратарь московского «Локомотива» Даниил Худяков назвал трёх лучших голкиперов в мире и России.

«Топ-3 вратаря мира сейчас? Куртуа, потом Нойер, а третий Менди. А в России? Гилерме на первом. Второй Сафонов. На третьем — Акинфеев», — цитирует Худякова Sport24.

Он добавил, что его кумиром был Джанлуиджи Буффон. В настоящий момент россиянину импонирует Эдуар Менди из «Челси».

Напомним, что Худяков дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 24-м туре в матче с «Химками» (0:0).

Ранее Даниил Худяков рассказал о своём дебюте за «Локомотив» в матче с «Химками».