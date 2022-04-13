В Финляндии отказали в операции молодому российскому хоккеисту

Генеральный директор уфимского клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов рассказал, что российскому хоккеисту отказали в операции в Финляндии.

«Я могу рассказать, что мы планировали операцию для молодого игрока из «Толпара», но нам позвонили и сказали, что российских граждан больше не обслуживают. Ничего хорошего нам это не сулит», — цитирует Баширова «Чемпионат».

13 апреля с поста главного тренера «Салавата Юлаева» ушёл финн Томи Лямся. Он покинул клуб в связи со сложной ситуацией в мире. С 2017 по 2020 год финский специалист входил в тренерский штаб уфимцев, а затем возглавил команду. Ему удавалось дважды доводить «Салават» до четвертьфинала Кубка Гагарина.

Ранее Томи Лямся подвёл итоги работы в «Салавате Юлаеве».