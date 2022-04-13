Карацев резко высказался о болельщике во время матча первого круга турнира в Монте-Карло
Карацев потерпел поражение от 18-летнего представителя Дании Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 3:6. Это уже восьмое поражение россиянина в последних десяти матчах.
Во время игры Карацев начал спорить с судьёй из-за одного болельщика. Россиянин обвинил судью, что он не обращает внимание на «ставочника». При этом рефери заявил, что так не думает.
«Но он ведёт себя как дерьмо. Как кусок дерьма», — заключил Карацев.
Ранее Шамиль Тарпищев связал неудачи Аслана Карацева со сменой тренера.