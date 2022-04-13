Карацев резко высказался о болельщике во время матча первого круга турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Аслан Карацев резко высказался о болельщике в матче первого круга на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Карацев потерпел поражение от 18-летнего представителя Дании Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 3:6. Это уже восьмое поражение россиянина в последних десяти матчах.

Во время игры Карацев начал спорить с судьёй из-за одного болельщика. Россиянин обвинил судью, что он не обращает внимание на «ставочника». При этом рефери заявил, что так не думает.

«Но он ведёт себя как дерьмо. Как кусок дерьма», — заключил Карацев.

Ранее Шамиль Тарпищев связал неудачи Аслана Карацева со сменой тренера.