Костомаров: никто не может уверенно сказать, остановил Авербух «Ледниковый период» или нет

Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года Роман Костомаров отреагировал на информацию о том, что новый сезон программы «Ледниковый период» пока не планируется.

«Мы ничего не знаем. Никто не может уверенно сказать, остановил он шоу или не остановил. Никто не знает, что будет завтра, послезавтра, а уж тем более через несколько месяцев. Если он сейчас так сказал, не факт, что так оно и будет», — цитирует Костомарова «Газета.Ru».

Напомним, что «Ледниковый период» транслировался с перерывами с 2007 года. В последние годы ведущими проекта были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова.

12 апреля Илья Авербух объявил, что новый сезон «Ледникового периода» в этом году не выйдет в эфир.

Ранее Алексей Мишин поставил «Ледниковый период» в один ряд с передачей «Кабачок «13 стульев».