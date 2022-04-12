Канчельскис высказался об уходе Башкирова из польского «Заглембе»
«С данной ситуацией Башкирову надо смириться. Спорт должен оставаться вне политики, но на деле получается другое», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».
По его словам, нужно надеяться, чтобы подобных случаев не было с другими российскими игроками в Европе.
«Думаю, что до расторжения контракта в случае с Головиным и Миранчуком не дойдёт. Там клубы понимают ситуацию, тем более что они выше уровнем», — добавил Канчельскис.
Напомним, что Башкиров присоединился к «Заглембе» в 2020 году, перейдя из казанского «Рубина». В нынешнем сезоне 30-летний футболист провёл за клуб шесть матчей в чемпионате Польши, где забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Ранее Башкиров рассказал о расторжении контракта с польским футбольным клубом.