Генич заявил, что не будет комментировать матчи «Спартака» из-за пожелания клуба

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Российский комментатор Константин Генич объяснил, почему не будет работать в матчах с участием московского «Спартака».

«Я не буду комментировать «Спартак». Во-первых, сам не хочу. Во-вторых, «Спартак» высказал такое пожелание», — цитирует Генича «РБ Спорт».

Он также рассказал, после каких его слов «Спартак» принял такое решение.

«Когда я сказал, что никто не ожидал, что этот молодой «Краснодар» приедет и дернёт «Спартак» в Москве. Готов извиниться за то, что это, может быть, неэфирные слова, но мне кажется, что такой большой клуб, как «Спартак», не должен на такое обращать внимание», — добавил Генич.

Напомним, что спортивный телеканал решил ввести санкции на гражданскую жену владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову и запретил упоминать её имя на сайте «Матч ТВ».

«Спартак» (30 очков) за шесть туров до окончания чемпионата занимает девятое место в турнирной таблице. Лидирует в РПЛ «Зенит» (52).

Ранее Зарема Салихова прокомментировала запрет «Матч ТВ» на упоминание её имени на сайте и в эфире телеканала.

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