Валерий Баринов — о руководстве «Локо»: их поставили, чтобы уничтожить клуб

Народный артист России, болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов высказался о ситуации в столичном клубе.

«Могут меняться фамилии в руководстве или ещё где-то, но всё делается не туда — на развал клуба. Такое ощущение, что их специально поставили, чтобы уничтожить этот клуб. Почему поставили Комппера? Откуда взялся этот немец? Кто он? Что он?» — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Локомотив» (37 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Ростов» (28 очков) идёт на десятой позиции. Лидирует в РПЛ «Зенит» (52 очка).

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал поражение столичной команды в матче 24-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».