Финский комментатор отказался произносить фамилию Овечкина во время эфиров

Финский комментатор Теро Кайнулайнен, комментирующий матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отказался произносить имя российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во время эфиров.

«Перед матчем НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон» я бросил себе вызов. Старался не упоминать имя капитана команды гостей. Я преуспел в своём испытании», — написал комментатор в Twitter.

Кайнулайнен придерживается своей позиции и в других матчах НХЛ с участием Овечкина. Комментатор не произносит имя и фамилию, а вместо этого называет спортсмена капитаном команды, «знакомым мужчиной» или «седой бородой».

Ранее Александр Кожевников прокомментировал игру форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.