Финский комментатор отказался произносить фамилию Овечкина во время эфиров

Короткая ссылка
Финский комментатор Теро Кайнулайнен, комментирующий матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отказался произносить имя российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во время эфиров.
Финский комментатор отказался произносить фамилию Овечкина во время эфиров
  • AP

«Перед матчем НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон» я бросил себе вызов. Старался не упоминать имя капитана команды гостей. Я преуспел в своём испытании», — написал комментатор в Twitter.

Кайнулайнен придерживается своей позиции и в других матчах НХЛ с участием Овечкина. Комментатор не произносит имя и фамилию, а вместо этого называет спортсмена капитаном команды, «знакомым мужчиной» или «седой бородой».

Ранее Александр Кожевников прокомментировал игру форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить