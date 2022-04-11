«Ахмат» выкупит Уткина у «Краснодара» за €3 млн

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Грозненский «Ахмат» готов выкупить полузащитника Даниила Уткина у «Краснодара».
«Ахмат» выкупит Уткина у «Краснодара» за €3 млн
  • globallookpress.com

«Да, действительно мы приняли решение выкупить Уткина у «Краснодара» за €3 млн», — цитирует генерального директора «Ахмата» Ахмеда Айдамирова Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

Напомним, что Уткин выступает за «Ахмат» на правах аренды. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 24 матчах клуба во всех турнирах, забил девять мячей и сделал две результативные передачи. Права на 22-летнего полузащитника принадлежат «Краснодару».

Ранее в «Локомотиве» опровергли слухи об интересе к Даниилу Уткину.

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