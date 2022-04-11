Каррера: «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы столичной команды в борьбе за медали чемпионата России по футболу в сезоне-2022/23.

«Думаю, если удастся усилить две-три позиции, то «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне. А в этом «Зенит» уже чемпион», — цитирует Карреру Sport24.

По его мнению, оставшиеся матчи сезона «Спартаку» необходимо использовать в качестве подготовки к следующему.

«Сейчас Ваноли может тестировать свои идеи», — заключил он.

«Спартак» (30 очков) за шесть туров до окончания чемпионата занимает девятое место в турнирной таблице. Лидирует в РПЛ «Зенит» (52).

Ранее полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о победе над тульским «Арсеналом» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.