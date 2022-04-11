Каррера: «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне
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«Думаю, если удастся усилить две-три позиции, то «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне. А в этом «Зенит» уже чемпион», — цитирует Карреру Sport24.
По его мнению, оставшиеся матчи сезона «Спартаку» необходимо использовать в качестве подготовки к следующему.
«Сейчас Ваноли может тестировать свои идеи», — заключил он.
«Спартак» (30 очков) за шесть туров до окончания чемпионата занимает девятое место в турнирной таблице. Лидирует в РПЛ «Зенит» (52).
Ранее полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о победе над тульским «Арсеналом» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.