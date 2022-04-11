Червиченко — о провальном сезоне «Спартака»: раньше надо было трепыхаться

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко отметил, что красно-белые по качеству состава должны бороться за тройку призёров чемпионата России по футболу.

«Глупости говорили те, кто рассказывал, что «Спартак» ждёт борьба за выживание. У них отличный состав. С таким составом «Спартак» в первой тройке должен быть», — цитирует Червиченко РИА Новости.

Он добавил, что был уверен в победе «Спартака» над «Арсеналом» даже без покинувших клуб легионеров.

«Что же касается перспектив в этом чемпионате, то трепыхаться надо было раньше, когда говорили о столетии клуба. По амбициям «Спартак» должен быть наверху, а болтается на крепком девятом месте», — заключил Червиченко.

Напомним, что 10 апреля в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл с «Арсеналом» на стадионе «Открытие Арена» и одержал победу со счётом 3:0.

«Спартак» (30 очков) занимает девятое место в турнирной таблице. «Арсенал» (21 очко) располагается на 16-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (52 очка).

Ранее полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о победе над тульским «Арсеналом» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.