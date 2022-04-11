Жулин назвал бредом идею отстранения тренеров за допинг у несовершеннолетних спортсменов

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Двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин прокомментировал предложение Финляндии отстранять тренеров, чьи несовершеннолетние спортсмены были пойманы на применении допинга.
Жулин назвал бредом идею отстранения тренеров за допинг у несовершеннолетних спортсменов
  • РИА Новости

«Я считаю, что это абсолютно бредовая идея. Пошли они все далеко и надолго», — цитирует тренера РБК.

Финский юрист Лаури Тарасти на заседании Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 апреля предложил отстранять тренеров пойманных на допинге юных атлетов.

Напомним, что с Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине произошёл инцидент: в допинг-пробе, которую взяли у 15-летней спортсменки в декабре, нашли запрещённое вещество. В командном турнире сборная России, в состав которой входила Валиева, выиграла золотые медали. В личных соревнованиях фигуристка стала лишь четвёртой.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о предложении Финляндии наказывать тренеров за допинг у несовершеннолетних.

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