Жулин назвал бредом идею отстранения тренеров за допинг у несовершеннолетних спортсменов

Двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин прокомментировал предложение Финляндии отстранять тренеров, чьи несовершеннолетние спортсмены были пойманы на применении допинга.

«Я считаю, что это абсолютно бредовая идея. Пошли они все далеко и надолго», — цитирует тренера РБК.

Финский юрист Лаури Тарасти на заседании Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 апреля предложил отстранять тренеров пойманных на допинге юных атлетов.

Напомним, что с Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине произошёл инцидент: в допинг-пробе, которую взяли у 15-летней спортсменки в декабре, нашли запрещённое вещество. В командном турнире сборная России, в состав которой входила Валиева, выиграла золотые медали. В личных соревнованиях фигуристка стала лишь четвёртой.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о предложении Финляндии наказывать тренеров за допинг у несовершеннолетних.