Подчуфарова не верит в возможность смены гражданства российских биатлонистов

Призёр чемпионата мира Ольга Подчуфарова прокомментировала возможную смену гражданства российскими спортсменами из-за санкций Международного союза биатлонистов (IBU).

«Я думаю, это невозможно. Даже я застала момент, когда сильно ужесточили правила переходов. А сейчас, под влиянием политической ситуации, я очень сильно сомневаюсь, что кто-то из стран даст нашему спортсмену гражданство, а Международный союз биатлонистов это одобрит», — цитирует Подчуфарову «Спорт-Экспресс».

По её мнению, массовых переходов точно не будет.

IBU запретил российским спортсменам выступать на соревнованиях под его эгидой. Также временно приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в международном спорте по отношению к России очевидно биполярное расстройство.